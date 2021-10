Sly Cooper sta per tornare dice un insider: nuovo gioco per PS5 e PS4?

Sly Cooper potrebbe stare per tornare sulle scene forse su PS5 e PS4, aggiungendosi in questo modo ai vari personaggi che, in questi anni, sono stati protagonisti di operazioni simili, secondo un insider a questo punto piuttosto noto e che in passato ha azzeccato qualche previsione.

Stiamo parlando di Nick Baker di XboxEra, ovvero "Shpeshal Nick", che in passato si è distinto per aver previsto correttamente qualcosa, tipo alcuni titoli in arrivo su PS Plus e altre informazioni, mentre in certi casi ha anche mancato completamente il bersaglio, dunque sull'affidabilità è difficile pronunciarsi con certezza.



Nel tweet riportato qui sopra, Nick si rivolge ai fan di Sly riferendo che una sua fonte standard ha confermato che il personaggio sta per tornare, ma senza aggiungere altro. La questione si collega peraltro a altre voci di corridoio sul ritorno di Sly, visto che la fonte di Nick avrebbe confermato quanto riferito da un'altra in precedenza, dunque non c'è un'unica origine per questo rumor, a quanto pare.

Considerando il successo riscosso dal ritorno di Crash Bandicoot con la N. Sane Trilogy e Spyro con la Reignited Trilogy, è possibile che anche Sly possa essere recuperato e portato sugli schermi in una nuova forma, cosa peraltro richiesta anche da una buona quantità di utenti PlayStation appassionati.

Volendo, si potrebbe pensare che questo possa essere il progetto di remake di una serie amata che secondo alcuni insider sarebbe in corso presso BluePoint, insieme al nuovo gioco originale, ma si tratta solo di supposizioni, per il momento. Per chi non lo conosce, Sly è protagonista di una serie partita nel 2002 con Sly Raccoon su PS2 e proseguita con una trilogia, raccolta poi nella The Sly Trilogy nel 2010, per poi tornare nel 2013 con Sly Cooper: Ladri nel Tempo.