Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo cancella un tweet "spinto" su Samus Aran

Uno strano caso è emerso da parte di Nintendo France, divisione che aveva pensato bene di ricordare la prossima presentazione su Super Smash Bros. Ultimate con un curioso tweet che aveva per protagonisti Samus Aran e Snake, in qualche modo posto in maniera tale da essere considerato "spinto" e quindi prontamente cancellato.

L'immagine del tweet, recuperata qui sotto perché il messaggio originale è stato eliminato, vedeva Samus Aran nella sua attillatissima Zero Suit acquattata in un condotto, con dietro Snake di Metal Gear Solid. Si tratta di fatto di un vero screenshot tratto da una situazione di gioco di Super Smash Bros. Ultimate, ma la posizione assunta dai personaggi poteva dare adito ad interpretazioni equivoche.



D'altra parte, spingeva probabilmente in questo senso l'emoji aggiunta da Nintendo France, ovvero gli occhi sgranati, suggerendo forse un'interpretazione particolare della scenetta, o forse simulando lo sguardo che dovrebbe avere Snake in tale situazione, chissà. Fatto sta che qualcosa non dev'essere stato interpretato bene, perché il tweet è scomparso nel giro di un paio d'ore senza lasciare traccia.

A dire il vero ci potrebbero essere traduzioni molto più innocue del messaggio in questione, come un semplice in vito a tenere d'occhio le novità su Super Smash Bros. Ultimate che arriveranno, o un rimando anche a Metroid Dread in arrivo questo mese, chissà. In ogni caso, l'episodio resta alquanto curioso. Ricordiamo che l'evento di presentazione sull'ultimo personaggio previsto nel roster di Super Smash Bros. Ultimate è fissata per domani, 5 ottobre 2021 e il director invita anche chi non ci gioca a guardare la presentazione.