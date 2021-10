Facebook, WhatsApp, Instagram non funzionano, server down il 4 ottobre

Facebook, WhatsApp e Instagram non funzionano? I tre servizi risultano down per device iOS, tablet e PC nel momento in cui scriviamo, le 18:00 di martedì 4 ottobre, con numerosi utenti che segnalano problemi ai server e l'impossibilità di accedere alle app per iOS e Android, così come .

Non accade spesso che Facebook, WhatsApp e Instagram risultino down contemporaneamente, ma i dati Downdetector rivelano un problema esteso e che non riguarda solo l'Italia. I disservizi sono iniziati intorno alle 17:45 di oggi, con centinaia di migliaia di segnalazioni da parte degli utenti in tutto il mondo.

WhatsApp down, oltre 40.000 segnalazioni solo in Italia

Facebook down, oltre 10.000 segnalazioni negli ultimi minuti

Instagram down, oltre 20.000 segnalazioni negli ultimi minuti



Non ne è ancora chiara la natura del problema o quando Facebook, WhatsApp e Instagram torneranno online. Probabilmente il disservizio non dovrebbe durare più di qualche ora. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.

Anche voi avete riscontrato del malfunzionamenti con Facebook, Instagram o WhatsApp? Fatecelo sapere nei commenti.