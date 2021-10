Genshin Impact: il DualSense di PS5 utilizzabile su PC con l'update 2.2

Genshin Impact sta per ottenere l'update 2.2 che si presenta decisamente importante per il celebre gioco online di MiHoYo, che tra le novità tecniche introduce anche il supporto per il DualSense di PS5 su PC, oltre a diverse altre caratteristiche.

L'aggiornamento 2.2 di Genshin Impact sarà disponibile dal 13 ottobre 2021 e ne abbiamo visto già diverse caratteristiche tra Thoma, rerun dei banner, nuova isola ed eventi vari, ma a queste novità si aggiunge anche il supporto per il DualSense di PS5 su PC, una caratteristica sicuramente molto interessante per gli utenti.

Questo dovrebbe dunque consentire una compatibilità completa e ufficiale per il nuovo controller Sony su piattaforma Windows, consentendo l'utilizzo di tutte le caratteristiche specifiche della periferica anche su PC.

Oltre a questo, abbiamo visto che l'update aggiunge la Tsurumi Island, un'isola nuova da esplorare all'interno dell'area di Inazuma, tutta circondata dalla nebbia.

Aloy in versione Genshin Impact

Come personaggio aggiuntivo, troviamo Thoma, nuovo combattente a 4 stelle, mentre tra gli eventi c'è la rerun per Childe e Hu Tao, oltre all'aggiunta di nuovi mostri e minacce da combattere.

Con la nuova patch arrivano anche i blueprint ispirati al Reame di Inazuma e nuovi eventi stagionali e mini-game. Tra le collaborazioni, arriva anche Aloy di Horizon Zero Dawn all'interno dell'evento Savior from Another World, come era stato annunciato in precedenza.