Dynasty Warriors 9 Empires: data di uscita e nuovo trailer

In occasione del Tokyo Game Show 2021 Online, Koei Tecmo e Omega Force hanno annunciato la data di uscita e nuove informazioni di Dynasty Warriors 9 Empires, nonché pubblicato un nuovo trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra. Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PC e in versione digitale su PS5 a partire dal 15 febbraio 2022.

Koei Tecmo ha anche svelato che i fan della serie potranno acquistare la versione speciale Dynasty Warriors 9 Empires 20th Anniversary Box, disponibile in esclusiva sul sito Koei Tecmo Europe Online Store. Questa edizione da collezione contiene un artbook dei personaggi per il 20° anniversario, un pacchetto di 94 carte personaggio con un espositore, la colonna sonora del gioco e una copia del gioco, il tutto confezionato in una confezione da collezione a tema Dynasty Warriors. Inoltre il publisher ha confermato che coloro che acquisteranno una copia digitale per PS4 potranno fare l'upgrade a quella PS5 senza costi aggiuntivi.

Come apprendiamo dal comunicato stampa diramato da Koei Tecmo, in Dynasty Warriors 9 Empires i giocatori in una missione per conquistare l'antica Cina combinando l'uso della strategia e della spada. Le battaglie sono cambiate radicalmente rispetto ai titoli precedenti della serie grazie alla nuova funzionalità: "Storming the Castle".

Con le aree intorno ai castelli ora trasformate in campi di battaglia, le schermaglie si evolvono in incontri "Storming the Castle", con i giocatori che combattono per prendere il controllo del castello. I giocatori potranno anche utilizzare "Siege Battles with Troops" per invadere la base nemica, sfruttando le armi d'assedio e dando istruzioni alle truppe durante la battaglia. Una volta che i giocatori abbattono il cancello di un nemico, entreranno in una "Decisive Battle" e potranno rivendicare la vittoria dopo aver sconfitto il comandante. Gli ufficiali nemici si uniranno nuovamente sul campo di battaglia per un'ultima feroce resistenza e i giocatori avranno la possibilità di sconfiggerli e catturarli.

Un altro elemento che influenzerà notevolmente la battaglia saranno i "Secret Plans". I "Secret Plans" selezionati nella fase di preparazione della battaglia verranno ora attivati come missioni durante le battaglie, con ogni "Secret Plan" con le proprie condizioni per il successo e il fallimento. Una volta soddisfatte le condizioni di successo, verranno attivati effetti favorevoli sugli alleati tra cui "cattura basi circostanti", "sconfiggi messaggeri", "scorta gli ingegneri" e altro ancora. Ogni battaglia è evidenziata da attacco e difesa incentrati su come attivare "Secret Plans", fornendo un'esperienza di battaglia altamente strategica. Al contrario, i nemici possono anche eseguire "Secret Plans". Impedendo i "Secret Plans" del nemico, i giocatori otterranno un vantaggio in battaglia.

Anche l'affinità dell'esercito avrà un ruolo chiave in Dynasty Warriors 9 Empires, con l'unità di ogni ufficiale a cui è assegnato un tipo di unità militare come nuova caratteristica dell'ufficiale. Tutte e tre le unità avranno i loro punti di forza e di debolezza: Fanteria

Oltre alla battaglia, saranno inclusi anche gli intrighi politici e il sistema domestico popolari nella serie Empires. Seguendo gli obiettivi del regno, fissati una volta ogni sei mesi, il regno a cui appartiene un giocatore si sforza di unificare la Cina. Ogni mese, i giocatori potranno dare comandi per cercare nuovi ufficiali che si uniscano al regno, acquistare frecce e oggetti ed eseguire una varietà di comandi militari, economici e diplomatici a seconda della posizione del giocatore.