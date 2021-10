PlayStation Now, ottobre 2021: ecco i giochi PS4 e PS5 per gli abbonati

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 e PS5 che vengono aggiunti al catalogo di PlayStation Now nel mese di ottobre 2021, sostanzialmente confermando i titoli che erano emersi dal leak nel fine settimana scorso, con la presenza di alcuni titoli davvero molto interessanti per gli abbonati.

Viene confermato quanto emerso in precedenza, dunque, ovvero la presenza di The Last of Us 2 su PlayStation Now a ottobre 2021, con Fallout 76 e Desperados 3, ma questi si aggiungono anche altri titoli.

The Last of Us 2 è ovviamente il titolo di maggior rilievo all'interno di questa mandata, peraltro è piuttosto curioso il fatto che sia previsto disponibile fino al 3 gennaio 2022, ovvero sarà presente solo per 4 mesi all'interno del servizio, nonostante si tratti di un first party e che dunque non necessiti di accordi particolari con altri publisher.

Gli altri giochi comprendono Fallout 76, ovvero il celebre MMORPG di Bethesda basato sul mondo post-apocalittico della nota serie, Amnesia: Collection, la raccolta degli ottimi horror targati Frictional Games, lo strategico Desperados III, Final Fantasy VIII Remastered e altri.

Vediamo dunque l'elenco dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation Now nel mese di ottobre 2021, che si conferma dunque un mese davvero ricco: