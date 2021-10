Epic Games Store: gli obiettivi arrivano la prossima settimana, ecco i dettagli

Epic Games ha annunciato che il sistema degli obiettivi dell'Epic Games Store sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. Si tratta di una feature simile ai trofei PlayStation e gli achievement di Steam e Xbox. I giocatori sbloccheranno obiettivi soddisfacendo dei requisiti particolari all'interno di un gioco e ognuno di essi elargirà un quantitativo di XP con cui aumentare il "livello" del proprio profilo.

La conferma è arrivata direttamente dalle pagine del sito ufficiale di Epic Games, dove apprendiamo che inoltre la compagnia includerà una serie di strumenti per permettere agli sviluppatori di attivare gli obiettivi della piattaforma in modo facile e veloce.

Una volta che il sistema degli obiettivi sarà attivo su Epic Games Store i giocatori potranno dunque iniziare a sbloccarli e accumulare XP. Tra i giochi che supporteranno questa feature troviamo Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4 e Defense Grid e "molti altri ancora". In futuro è alquanto probabile che qualsiasi nuovo gioco pubblicato integrerà fin dal lancio gli obiettivi.

Epic Games ha condiviso ulteriori dettagli sul funzionamento degli obiettivi dell'Epic Games Store. Questi sono distribuiti su quattro livelli differenti, Bronzo, Argento, Oro e Platino, in base al loro valore in XP. Nello specifico:

Bronzo = 5-45 XP

Argento = 50-95 XP

Oro = 100-200 XP

Platino = 250 XP

Gli obiettivi di Platino, ad esempio, verranno sbloccati una volta raggiunti 1.000 XP su un determinato titolo.

Epic Games Store, un esempio della pagina degli obiettivi di Rocket League

I giochi in cui sono presenti gli obiettivi possiedono ora una nuova pagina dedicata in cui i giocatori potranno tenere traccia dei propri progressi e condividere i risultati con gli amici. Qui troverete i dettagli su tutti gli achievment da sbloccare, i requisiti necessari per farlo e i progressi compiuti con ognuno di essi, un po' come accade anche su Xbox, PlayStation e Steam.

Il nuovo sistema degli obiettivi di Epic Games Store non va confuso con gli "obiettivi degli sviluppatori", che sono interamente di proprietà degli sviluppatori e gestiti direttamente da loro.

