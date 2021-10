Alan Wake Remastered: buoni i primi voti, rielaborazione fedele all'originale

Alan Wake Remastered sta per arrivare, con data di uscita fissata per il 5 ottobre 2021, e oggi scade l'embargo sulle recensioni che sono infatti comparse in queste ore presso le maggiori testate internazionali, con i primi voti che risultano buoni, anche se senza grande entusiasmo.

Si tratta di un'operazione di rimasterizzazione senza modifiche sostanziali ai contenuti, cosa da tenere in considerazione nella valutazione complessiva: il gioco, insomma, è sostanzialmente lo stesso uscito una decina d'anni fa.

L'operazione di svecchiamento da parte di Remedy è dunque limitata alla parte tecnica del gioco, ma non è comunque radicale come altre manovre simili, considerando anche l'ottima base di partenza.

Proprio questo legame con il passato è forse l'elemento messo più in evidenza nelle recensioni maggiormente critiche, che comunque superano la sufficienza ma abbassano la media del Metascore, attualmente fissato a 81 su poco più di 20 recensioni su PS5, la piattaforma che conta il maggior numero di articoli al riguardo.

Il gameplay risulta un po' datato rispetto alle ultime evoluzioni degli action adventure in terza persona e anche in confronto alle produzioni più recenti di Remedy come Control, inoltre chi l'ha già giocato all'epoca troverà pochi stimoli forse per riaffrontarlo dall'inizio alla fine.

In ogni caso, resta sempre un grande gioco, come risulta anche dalla nostra recensione di Alan Wake Remastered. Vediamo i primi voti della stampa sul gioco Remedy: