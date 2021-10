Xbox: ecco i vincitori del Xbox All Access Graphic Contest di GameStop

La giuria di GameStop ha decretato i vincitori del concorso Xbox All Access Graphic Contest . Ai partecipanti è stato chiesto di ideare e realizzare un disegno crossover tra le principali serie di Xbox e Bethesda e un altro gioco (o più giochi) presente sul catalogo Xbox Game Pass Ultimate. Il concorso, come sempre, ha dato a decine di persone differenti la possibilità di dare sfogo alla propria fantasia, mescolando personaggi, stili e idee in una collezione variegata e di assoluta qualità.

Altro disegno, altro stile. Questa volta c'è un drago di Skyrim che sta attaccando un guardiano di Destiny 2, in un disegno creato sfruttando il nero, i toni di grigio e il viola, per un'immagine di grande impatto. Questo disegno ha consentito a Danila Tomadini di vincere un controller Xbox Acqua Shift, le Cuffie Xbox Wireless e un Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi.

Con uno stile completamente differente, Rerin Kin si è aggiudicato il secondo posto in classifica, che sono valsi una Xbox Series S e 3 mesi di Game Pass Ultimate. Il tema è un mix tra Sea of Thieves e Yakuza, con alle spalle un affascinante tramonto e ai piedi un tesoro ricco di dettagli da scoprire.

Premi extra del Xbox All Access Graphic Contest

La giuria ha poi scelto di premiare con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi dieci disegni che la hanno particolarmente colpito, che però non sono riusciti a classificarsi tra i primi tre.

Si tratta di opere davvero notevoli, come il coloratissimo disegno dedicato ai Battletoads, il bellissimo incontro tra Ori e Hollow Knight, un fumetto di Gears of War o un omaggio a The Mandalorian in stile Halo o ad Hades.

Ce ne è davvero per tutti i gusti, complimenti a tutti! I vincitori possono contattare gli amministratori della Pagina Facebook ufficiale per ritirare i premi.

Qual è il vostro preferito?

Contenuto in collaborazione con GameStop.