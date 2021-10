New World: su Steam superato il picco di 900.000 giocatori contemporanei

New World, l'MMORPG di Amazon Games, continua a ottenere ottimi risultati. A quasi una settimana dal lancio, ha infatti raggiunto e superato il picco di 900.000 giocatori connessi contemporaneamente su Steam. In confronto al lancio il gioco aveva raggiunto "solo" quota 700.000 utenti attivi.

Stando alle statistiche riportate da Steam, New World intorno alle 21:00 di ieri, domenica 3 ottobre, ha raggiunto quota 913.634 giocatori contemporanei, che come conferma anche Steam Charts è il picco più alto mai raggiunto dal titolo Amazon Games sin dall'apertura dei server. Per fare un confronto, nelle ultime ore Counter-Strike: Global Offensive ha raggiunto quota 866.030 utenti connessi contemporaneamente, mentre Dota 2 624.999.

New World, uno dei tanti insediamenti dell'MMO di Amazon Games

Insomma New World perlomeno nei primi giorni se la sta cavando bene, forse anche più di quanto si aspettasse Amazon Games, tanto che c'è un problema di sovraffollamento dei server, con lunghissime ore per entrare. Di conseguenza Amazon ha deciso di proporre trasferimenti gratuiti tra server gratis agli utenti, nel tentativo di ridistribuire la popolazione online ed ridurre così i tempi di attesa per il log-in.

Un altro provvedimento preso da Amazon Games negli ultimi giorni è quello di introdurre un nuovo sistema di rilevamento che individuerà i furbetti che fanno finta di non essere AFK per evitare di effettuare il log-out, con sanzioni aspre per quelli più recidivi.