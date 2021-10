Planet Zoo: North America Animal Pack, la recensione della nuova espansione

I contenuti

Le alci sono animali molto belli, anche solo da stare a guardare

Sì, Planet Zoo: North America Animal Pack fa esattamente quello che promette: aggiunge degli animali nord americani, otto, al già ricco campionario del gioco. In totale c'è un'animale da mostra e ce ne sono sette da habitat, per usare il linguaggio di Planet Zoo. Ovviamente sono stati aggiunti anche degli oggetti specifici per ricreare le condizioni ambientali migliori per ospitarli nei vostri parchi, com'è giusto che sia. Quindi, se non vedete l'ora di gestire e curare delle alci, dei puma, delle otarie della California, dei castori americani, dei cani della prateria, degli alligatori nord americani, delle volpi artiche e delle rane toro, semplicemente non potete non considerare questo DLC.

Ovviamente a livello di gameplay e di meccaniche di gioco niente viene modificato e Planet Zoo rimane uguale a se stesso anche dopo l'installazione del pacchetto. In generale le operazioni da compiere sono sempre le stesse: studiare l'animale per capirne le esigenze per poi creare un recinto pieno delle cose che possano renderlo felice. Più gli animali sono a loro agio, più si comporteranno in modo da soddisfare i visitatori del parco. Naturalmente ogni animale è dotato di caratteristiche uniche, come ad esempio la volpe artica che, come il nome suggerisce, vuole un ambiente freddissimo per esprimersi al meglio, mentre le alci, per fare un altro esempio, gradiscono maggiormente ambienti freschi e boschivi. Come sempre Frontier ha riprodotto i diversi animali in modo perfetto, ricreandone l'aspetto, studiandone le animazioni e aggiungendone di specifiche quando necessario non solo per i movimenti, ma anche per le interazioni con l'ambiente.

L'unico altro contenuto aggiunto da Planet Zoo: North America Animal Pack è uno scenario a tempo, il Parco di Jameson. Sostanzialmente immaginate di dover gestire una specie di Yellowstone National Park in miniatura, recuperandolo dalla rovina, ampliandolo e facendolo diventare fruttuoso per le vostre tasche. Ovviamente l'intero scenario è pensato per farvi sfruttare gli animali e gli oggetti aggiunti con il DLC, in modalità non dissimili da quelle viste con altri pacchetti e con il gioco base. Sicuramente è un ottimo modo per sfruttare subito il vostro acquisto e vedere tutto ciò che ha da offrire. Ci passerete qualche ora, ma sarà ben spesa.