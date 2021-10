Injustice 3 in arrivo? Ed Boon sarà presente al DC Fandome 2021

L'idea che Injustice 3 sia in sviluppo ha ripreso quota, alimentata di recente dalla scoperta che Ed Boon, capo di NetherRealm Studios, sarà presente al DC Fandome 2021, forse proprio per l'annuncio del gioco in questione, a questo punto.

La conferenza dedicata all'universo di DC Comics comprende una grande quantità di ospiti speciali che vanno da autori di fumetti a disegnatori, attori e registi di serie TV tutti gravitanti intorno al marchio DC Comics e i suoi numerosi personaggi e produzioni variegate, ma il collegamento con Ed Boon in tutto questo è chiaramente la serie Injustice.

Il capo di NetherRealms risulta presente nell'elenco degli ospiti previsti per l'evento del 16 ottobre e al momento non abbiamo informazioni precise sull'oggetto del suo intervento, cosa che ovviamente scatena la curiosità e le teorie al riguardo.

Sappiamo che Warner Bros. Games sarà presente per presentare qualcosa sulle nuove produzioni videoludiche legate a DC Comics, ovvero Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, ma Ed Boon è una persona specificamente legata all'ambito picchiaduro e finora responsabile della serie Injustice.

Questo fa dunque pensare alla possibilità di una presentazione su Injustice 3, titolo che d'altra parte compare da tempo all'interno delle voci di corridoio. Indizi dai fumetti DC Comics si vedono praticamente dall'anno scorso e potrebbe essere giunto il momento di un annuncio ufficiale, staremo a vedere.