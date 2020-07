Injustice 3 sta per essere annunciato? Alcuni indizi arrivano dai fumetti DC Comics

Sembra che Injustice 3 possa essere il nuovo progetto in sviluppo presso Warner Bros. e NetherRealm e che possa essere annunciato a breve, a giudicare da alcuni teaser provenienti dall'ambito dei fumetti DC Comics, a cui ovviamente la serie videoludica è strettamente legata.

L'autore Tom Taylor, che ha lavorato alla serie Injustice sul fronte dei fumetti, ha pubblicato una serie di tweet in cui sembra proprio indicare il prossimo arrivo di novità importanti: sembra trattarsi dell'inizio di una catena di messaggi destinati a comporre la scritta "Injustice", lettera per lettera e con citazioni a corredo.

Nei due tweet riportati qui sotto vediamo le prime due lettere e una citazione da Batman che afferma "Penso che sarebbe stato diverso se fossero stati ancora qui". Taylor è uno dei maggiori autori della serie di fumetti legati a Injustice, due serie che hanno la funzione di fare da prequel e costruire i retroscena della storia per i capitoli Injustice e Injustice 2.

Chiaramente, dei teaser del genere non possono far altro che far pensare a un prossimo annuncio di Injustice 3, che potrebbe essere il nuovo gioco in sviluppo presso NetherRealm, cosa che avrebbe un certo senso anche come tempismo, a due anni di distanza da Injustice 2 - Legendary Edition.

Con tutti i possibili sconvolgimenti in atto presso Warner Bros. Games e le voci di corridoio su vendite e acquisizioni, potrebbe emergere prima la notizia di Injustice 3, dunque, che a questo punto sarebbe indirizzato anche alla next gen su PS5 e Xbox Series X, probabilmente, ma restiamo in attesa di informazioni ufficiali.