Stando alla pagina ufficiale dell'Xbox Store, Stalker 2 su Xbox Series X supporterà il ray tracing in tempo reale. Il gioco, nonostante la qualità grafica mostrata nel primo trailer pubblicato durante l'Xbox Series X Games Showcase, sfrutterà appieno l'hardware della console di nuova generazione di Microsoft, con una risoluzione in 4K e riflessi in tempo reale.

Lo sviluppatore GSC GameWorld sta fissando degli obiettivi molto ambiziosi per il suo S.t.a.l.k.e.r. 2: nonostante quello mostrato fosse un video target render, lo studio è sicuro di poter garantire quella qualità grafica sulla nuova console di Microsoft. Ma non solo, il gioco sarà renderizzato in 4K e avrà dei ray-tracing in tempo reale, o almeno questo è quello che risulta dalla pagina di gioco ufficiale di S.t.a.l.k.e.r. 2.

Le ambizioni non si esauriscono qui: Stalker 2 vuole anche essere uno degli open world più grandi di sempre, con una narrativa aperta e un utilizzo estensivo del motion capture per catturare i corpi e i volti degli esseri umani e la fotogrammetria per gli ambienti. S.t.a.l.k.e.r. 2 supporterà anche le mod dal day one.

Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 4 e, al momento, non ha una data d'uscita ancora definita.

Cosa ve ne pare di queste premesse?