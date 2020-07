World of Warcraft: Shadowlands è stato classificato anche su Xbox Series X

L'ente di classificazione dei videogiochi del Ministero della Giustizia brasiliano ha recentemente classificato World of Warcraft: Shadowlands, l'ultima espansione del celebre MMO di Activision Blizzard, su PC, ma anche su Xbox Series X.

Ancora non si sa se si tratta di una svista, ma in caso contrario, sarebbe abbastanza clamoroso. World of Warcraft, infatti, è ancora uno dei più celebri e giocati MMO al mondo nonostante i 16 anni di permanenza sul mercato. World of Warcraft: Shadowlands sarà l'ottava espansione di WoW e dovrebbe arrivare nel corso del 2020 su PC.

La sua classificazione per questa piattaforma, quindi, è un atto dovuto e non particolarmente sorprendente. Diversa, però, è la questione console. Dal 2004 ad oggi, infatti, World of Warcraft è stato pubblicato solo su Windows e Mac. Un arrivo su Xbox Series X, a questo punto della storia del gioco, sarebbe quantomeno molto particolare e sorprendente.

Nella nostra anteprima di World of Warcraft: Shadowlands potrete scoprire tutti i dettagli di questa nuova espansione.

Secondo voi è possibile che il gioco arrivi su console?