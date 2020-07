Pixel 4a ha una data di uscita in agosto?

Google Pixel 4a, la nuova versione dello smartphone ufficiale da parte di Google, potrebbe avere una data di uscita fissata per il 3 agosto 2020, dunque decisamente vicina, a giudicare da alcune voci di corridoio sostenute da un leaker piuttosto affidabile.

L'informazione arriva infatti da Jon Prosser, che ha una storia piuttosto convincente alla spalle per quanto riguarda leak e informazioni trapelate online in anticipo sui tempi, dunque la possiamo prendere in una certa considerazione.

Prosser ha scritto su Twitter un messaggio dal tono alquanto sicuro: "Finalmente sono felice di poter dare un aggiornamento definitivo su Pixel 4a", si legge, "L'ultima data che vi ho dato, riportata nel tweet sotto, è quella di uscita!" Dunque il Google Pixel 4a sarà disponibile sul mercato il 3 agosto "al 100%" secondo il leaker.

Ovviamente non possiamo ancora prenderla come un'informazione ufficiale, ma dopo vari posticipi il 3 agosto potrebbe essere veramente la data giusta per il lancio del nuovo smartphone Google, che sarebbe dovuto comparire forse nel corso dell'ultima conferenza Google I/O 2020, cancellata però a causa della pandemia da coronavirus.

D'altra sono emerse già diverse informazioni ufficiose sul Pixel 4a, comparso sul Google Store, con un prezzo di lancio svelato da un leak che sembra porlo in diretta concorrenza con iPhone SE 2020, a 349 dollari. Tra le altre informazioni è emerso che la fotocamera potrebbe battere quella di iPhone SE 2020.

Per quanto ne sappiamo, tra le specifiche tecniche Google 4a dovrebbe avere un display OLED FHD+ da 5,81", un SoC Snapdragon 730 e archiviazione fino a 128 GB con 6 GB di RAM.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!

The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!

Pixel 4a. August 3. 100%.

Only question is...

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI