Yarntown: Bloodborne diventa a 16-bit in questo demake Zeldalike

Yarntown è un interessante demake a 16-bit del capolavoro di From Software Bloodborne. In questo progetto assolutamente non ufficiale, Max Mraz ha sfruttato le potenzialità del Solarus Engine per creare una riproposizione in 2D in stile Zeldalike del souls. La demo è in grado di girare su PC, Mac e Linux. Tutto ciò che serve è scaricare gratuitamente i file richiesti dalla piattaforma itch.io.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le informazioni necessarie, come i file da scaricare, lo schema dei comandi o i requisiti di sistema. Ma soprattutto potrete trovare i dettagli di questo interessante progetto che ha preso la città di Yharnam e l'ha tradotta in un gioco in 2D in pieno stile Zelda a 16-bit.

Ovviamente l'omaggio a Bloodborne non si esaurisce nello stile grafico e nella disposizione dei nemici, con tanto di boss fight. Ci sono anche citazioni, riferimenti e tutto lo spirito del gioco di Fron Software. Ovviamente non tutto è perfetto, si tratta, infatti, di una demo di circa 20 minuti e non dell'intero gioco, ma il progetto è sufficientemente divertente da far intravedere grandi potenzialità. Questo nonostante le limitazioni oggettive di Yarntown che potrebbero essere sistemate con un po' di lavoro in più.

Nel caso in cui siate interessati al risultato finale, vi proponiamo qualche immagine del gioco e soprattutto un video preso dalla demo.

Cosa ne pensate?