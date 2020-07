Fortnite, ora potete comprare una banana sbucciata a 20 euro

Se avete sempre sognato di possedere una banana sbucciata, oggi è il vostro giorno fortunato: Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 vi permette di acquistare una skin perfettamente in tema. Ammesso che siate disposti a sborsare 20 euro.

Potremmo dirvi che si tratta di uno scherzo, ma in realtà qui si scherza davvero poco: la skin Unpeely è disponibile per l'acquisto, all'interno del set Leggende Estive. Questo pacchetto di oggetti cosmetici vi propone non solo il costume in questione, ma anche altri due personaggi esclusivi, gentili donzelle che accompagnano la banana sbucciata (che comunque esige tutta l'attenzione per sé). Non si può pagare con i V-buck: occorrono 19,99 euro (praticamente 20 euro) su tutte le piattaforme di gioco; e pensare che sabato prossimo Epic Games ne chiederà altri 20 per la skin Esploratrice Galaxy.

Erano mesi che gli sviluppatori di Epic Games non proponevano un pacchetto "Leggende" acquistabile esclusivamente con denaro reale. Vedremo come reagiranno i giocatori; intanto eccovi le immagini di Unpeely, la banana sbucciata. Peely / Bananita, nella sua versione standard, è uno dei costumi iconici di Fortnite Capitolo 2, tanto da possedere un suo Funko Pop dedicato.