PS5 v Xbox Series X: Gabe Newell di Valve preferisce la console di Microsoft

Gabe Newell, il co-fondatore di Valve, non è nuovo ad uscite fuori dal coro. Mentre infuria la polemica sulla grafica di Halo Infinite, il capo di Valve ha detto di preferire Xbox Series X a PS5. Il motivo? Semplicemente perché la console di Microsoft "è meglio".

In questo momento Newell è bloccato in Nuova Zelanda dove si è rifugiato durante la pandemia da Coronavirus. Durante un'apparizione sulla televisione nazionale, dove è comparso per promuovere un concerto che sta organizzando in Nuova Zelanda come segno di ringraziamento per averlo ospitato sin dallo scorso marzo, Newell ha parlato della console war.

Senza troppo esitazioni, Newell ha detto che tra Xbox Series X e PS5 sceglierebbe senza dubbio la prima. Il motivo? "Perché è meglio!" ha detto il capo di Valve. "Non ho vantaggi da questa gara. Noi, ovviamente, sviluppiamo principalmente su PC, ma se devo scegliere tra le due dico senza dubbio Xbox Series X."

Non si sa se questo "meglio" sia legato al fatto che la macchina assomiglia maggiormente ad un PC o è perché ha delle specifiche tecniche sulla carta migliori, ma Newell sembra essere abbastanza chiaro in merito. Chissà se questo vorrà dire che prima o poi vedremo qualche gioco di Valve sulla console di Microsoft.

