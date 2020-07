Google Pixel 4a compare sul Google Store, il render si mostra in un'immagine

Del Google Pixel 4a negli ultimi mesi si sono letteralmente perse le tracce, anche a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso nella quasi totalità dei paesi del mondo. Ed ecco la novità che nessuno si aspettava: un render ufficiale del dispositivo è saltato fuori all'improvviso.

Il render in questione, che ritrovate poco più avanti in calce a questo articolo in una pratica immagine, è ufficiale: è comparso proprio sul Google Store; il nuovo smartphone Android targato Google si mostra così in un'elegante veste nera, con un pulsante d'accensione verde. E ancora, è possibile notare la fotocamera anteriore e il modulo con quella posteriore.

La possibilità di dare un'occhiata più da vicino al "vero aspetto" del Google Pixel 4a è sicuramente interessante. Quanto ai dettagli del dispositivo in sé, sono ormai noti da tempo, benché necessitino di conferme: il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 300 e i 400 dollari, in generale si tratterà di un medio gamma e dunque non è fuori luogo attendersi successive novità (nuovi modelli?) da Google. Ancora, dovrebbe montare una batteria da 3080 mAh e avere in dotazione 6GB di RAM; da ultimo la sua fotocamera potrebbe battere quella dell'iPhone SE 2020.

Che altro aggiungere? Ormai non resta che attendere conferme ufficiali da parte di Mountain View, che vi riporteremo tempestivamente.