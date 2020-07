Xbox One, tanti sconti assortiti tra giochi Ubisoft, Capcom e altri

Xbox One è protagonista dei consueti sconti settimanali con Xbox Deals with Gold, ma in questo caso l'iniziativa si allarga a comprendere anche alcune promozioni specifiche per publisher, come Ubisoft e Capcom, che arricchiscono ulteriormente l'elenco dei giochi.

In occasione dell'Ubisoft Forward, il publisher francese ha lanciato una serie di sconti molto interessanti che coinvolgono alcuni dei suoi titoli maggiori, tra i quali vari capitoli di Assassin's Creed come Assassin's Creed Origins, che si trova ora al prezzo di 13,99 euro su Xbox Store, e Assassin's Creed Odyssey, acquistabile a 20,99 euro su Xbox Store, oppure Far Cry 5 a 10,49 euro.

Anche Capcom ha diverse offerte in corso, come Devil May Cry 5 che può essere acquistato al prezzo speciale di 19,99 euro su Xbox Store, Dragon's Dogma: Dark Arisen a 8,24 euro oltre a Monster Hunter World a 14,99 euro e l'intera serie Resident Evil, di cui segnaliamo in particolare la presenza di Resident Evil 2 a 19,99 euro.

Notevole anche il prezzo di vari giochi Square Enix, come Kingdom Hearts 3 a 20,99 euro Final Fantasy XV Royal Edition a 17,49 euro, mentre al di là delle iniziative legate ai publisher troviamo anche molti altri sconti come Control a 29,99 euro (per gli utenti Xbox Live Gold).

Vi rimandiamo comunque all'elenco completo dei giochi scontati su Xbox Store a questo indirizzo, sul blog ufficiale di Major Nelson. Gli sconti sono validi da oggi fino a martedì prossimo, 21 luglio 2020.