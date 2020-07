Call of Duty: Warzone, glitch permette ai giocatori atterrati di sparare ai nemici

La presenza di varie tipologie di bug e glitch non è di certo una novità, su Call of Duty: Warzone: è curioso, tuttavia, che alcuni di essi spariscano e poi tornino a fare visita quasi per capriccio. Vi occorre una prova? Allora vi parliamo del glitch che permette ai giocatori atterrati di sparare ai nemici.

Potreste pensare di averlo già visto da qualche parte, ed effettivamente è così: questo curioso glitch era comparso subito dopo il lancio di Call of Duty: Warzone su PlayStation 4, Xbox One e PC. Funziona in modo molto semplice: una volta che il giocatore è stato atterrato da un nemico, in determinate condizioni, può comunque continuare a sparargli e a fargli danni. Come se non fosse accaduto praticamente nulla.

Il glitch si attiva in modo occasionale e saltuario, ma è evidente come rischi di disintegrare il bilanciamento del Battle Royale di Activision; peraltro sembra legato all'interazione con determinati oggetti sulla mappa di gioco di Call of Duty: Warzone. Nel video che vi riportiamo poco più avanti, un giocatore recupera la bomba a grappolo, subito dopo viene atterrato, ma comunque è ancora in grado di scagliarla sui nemici. Che poi non lo abbia fatto, è un altro discorso: probabilmente neppure lui si aspettava questa possibilità.

Quasi sicuramente gli sviluppatori di Activision entreranno in azione il prima possibile, per correggere questo errore di programmazione. Vi è mai capitato qualcosa di simile, su Call of Duty: Warzone? Tra l'incontro con un hacker e l'altro, si intende.