Suicide Squad, il cosplay di Harley Quinn da Valentina Kryp è letale

Suicide Squad a riportato in auge il personaggio di Harley Quinn, anche grazie all'ottima interpretazione di Margot Robbie, ma il personaggio è sempre stato sulla cresta dell'onda, anche nella community delle cosplayer, tuttavia la nuova interpretazione è stata molto apprezzata come dimostra anche questo cosplay di Harley Quinn dal film, effettuato da Valentina Kryp.

Valentina Kryp, o vkryp, è già ben predisposta per interpretare Harley Quinn, viste anche alcune somiglianze caratteristiche nel viso e nei tratti somatici, dunque è normale che un suo cosplay sul personaggio in questione emerga in maniera particolarmente fedele.

In questo caso, l'interpretazione proviene direttamente dal nuovo film di Suicide Squad, visti gli evidenti riferimenti ad alcune scene del film nel vistoso abito rosso della combattente e in altri particolari come i tatuaggi e l'acconciatura, replicati alla perfezione dalla modella argentina.

Anche lo scenario intorno sembra fare riferimento a una scena specifica del film di James Gunn, a rimarcare ulteriormente la somiglianza con il personaggio originale interpretato da Margot Robbie. Il risultato è dunque davvero impressionante e piacevole a vedersi.