Genshin Impact, il cosplay di Mona firmato Shirogane-sama prevede il futuro

Genshin Impact continua a ispirare i cosplay di Shirogane-sama, che per la sua ultima interpretazione ha scelto il personaggio di Mona, la misteriosa astrologa dal grande cappello.

Mona è solo uno dei peculiari personaggi di Genshin Impact (qui la nostra recensione), l'action RPG online di miHoYo che ha riscosso finora uno straordinario successo, producendo ricavi per oltre 2 miliardi di dollari in un anno.

Una popolarità del genere si riflette inevitabilmente sul mondo delle cosplayer, che hanno letteralmente preso d'assalto i protagonisti del gioco per rappresentarli in maniera più o meno fedele, vedi ad esempio il Raiden Shogun di Alodia, la Rosaria di Oichi, la Yae Miko di Larissa Rochefort o la Kokomi di Peach Milky.

Autrice come al solito di un costume perfetto, curato fin nei minimi dettagli, Shirogane ha chiesto ai suoi follower su Instagram se c'è una cosa in particolare che vorrebbero sapere del loro futuro, se potessero in qualche modo prevederlo come fa Mona.