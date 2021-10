Eternals, supereroi e vite private nel nuovo teaser trailer del film Marvel

Eternals torna a farsi vedere con il teaser trailer "Protect", che mette in scena alcune scene tratte dal film in uno spettacolare e veloce montaggio che presenta i personaggi principali e qualche elemento della storia, in un formato tipo spot pubblicitario.

Il teaser trailer in questione consente di vedere qualche aspetto dei supereroi narrati in questa nuova produzione del Marvel Cinematic Universe e in particolare alcune situazioni che li ritraggono all'interno delle proprie vite private, o qualcosa del genere, inframmezzate comunque da brevi scene d'azione serrata.

Vediamo ad esempio Gilgamesh, interpretato da Don Lee, utilizzare i propri poteri in una delle prime volte, un primo sguardo alla famiglia di Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, con il figlio che fa la conoscenza di Ikaris (Richard Maiden) e Sersi (Gemma Chan).

Inoltre, altre scene mostrano ancora Ikaris in azione con i propri poteri, oltre a Thena, interpretata da Angelina Jolie, impegnata in battaglia in un'altra sequenza tratta dal film. Diretto da Chloe Zhao, il film Eternals mette in scena la storia di questi personaggi Marvel, alieni che vivono sulla terra da migliaia di anni e che si ritrovano a dover combattere una nuova minaccia costituita dai Deviants.

Di recente, abbiamo saputo che il film sarà diviso in due periodi temporali molto distanti e che avrà un forte impatto sul Marvel Cinematic Universe. La data di uscita è fissata per il 5 novembre 2021.