Eternals: il film avrà un forte impatto sul Marvel Cinematic Universe, dice la regista

The Eternals, il nuovo film Marvel, sembra essere destinato ad avere un forte impatto su tutto il Marvel Cinematic Universe, come ha confermato anche la stessa regista responsabile della pellicola, Chloé Zhao, per l'introduzione di personaggi importanti in tutto il sistema di riferimento ed eventi di grande rilevanza.

"Penso proprio che possa essere considerato un film a sé stante, sicuramente", ha detto la regista Chloé Zhao a Total Film in un'intervista, "Ma penso anche che avrà un forte impatto sul futuro del Marvel Cinematic Universe, cosa che per quanto mi riguarda, essendo una fan, dà una grande soddisfazione", ha aggiunto.

Tuttavia, come questo impatto precisamente possa riflettersi nell'evoluzione dei film e delle serie dell'MCU non è del tutto chiaro: "i cecchini Marvel mi farebbero subito fuori se dicessi qualcosa", ha scherzato Richard Madden, ovvero Ikaris nel film, tuttavia tutti convengono sull'importanza di questo nuovo film.

Oltre agli influssi che deriveranno ai vari archi narrativi dell'MCU dalla comparsa degli Eternals in film, un altro aspetto da prendere in considerazione è la rappresentazione dei supereroi in questa pellicola, che a detta anche dei diretti interessati avrà anch'essa un peso notevole.

Secondo quanto riferito da Salma Hayek, che sarà Ajak nel film, non c'è mai stato un film sui supereroi Marvel che abbia una tale diversità di rappresentazione, in termini di origini geografiche, etniche e orientamenti sessuali e ideologici. Cosa che tra l'altro sembra essere anche uno dei motivi che ha spinto Angelina Jolie a unirsi al Marvel Cinematic Universe con questa produzione.

La data di uscita di Eternals è fissata per il 5 novembre 2021 nei cinema, a quanto pare le vicende del film avverranno in contemporanea con quelle di Spider-Man Far From Home, in qualche modo.