Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 annunciato, con campagna Kickstarter

Trinity Team e Buddy Production hanno annunciato Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2, seguito del picchiaduro a scorrimento dedicato alla scoppiettante coppia cinematografica. Il gioco sarà finanziato tramite una campagna Kickstarter, che sarà lanciata il 16 settembre 2021 e che mira a raccogliere almeno 220.000€.

L'obiettivo base prevede lo sviluppo del gioco su PC e Mac. Per le versioni Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X e S, bisognerà raggiungere lo stretch goal apposito, così come per le versioni mobile.

Vediamo il trailer di presentazione:

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 rimane un picchiaduro a scorrimento in pixel art, basato sulle più celebri scene dei film di Bud e Terence. Le musiche saranno quelle degli Oliver Onions, legate indissolubilmente ai film.

Tra le novità, ci sono una storia completamente inedita, dei nuovi mini giochi, una revisione del sistema di combattimento, la possibilità di giocare in 4 e la localizzazione in dodici lingue, tra le quali l'italiano. Tra gli stretch goal più interessanti troviamo sicuramente il doppiaggio, che vedrà la partecipazione di voci del calibro di Michele Gammino, Tilo Schmitz e Dennis Schmidt-Foß.

Se vi interessa, questa è la pagina della campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2.