Project Eve: 260 PS5 in regalo agli sviluppatori per la presentazione al PS Showcase

Project Eve è stato uno dei titoli presentati a sorpresa durante il recente PlayStation Showcase, anche se il gioco di per sé era già noto in precedenza, e aver fatto parte, con successo, di un evento così seguito deve aver reso molto felice il capo del team, il quale ha deciso di regalare ben 260 PS5 a tutti gli sviluppatori, ovvero una per ognuno.

Hyung-Tae Kim, il CEO del team coreano Shift Up, ha dunque voluto celebrare in questo modo la presentazione di Project Eve per PS5 durante il PlayStation Showcase: una PS5 per ogni sviluppatore impegnato sul gioco, ovvero un totale di 260 console regalate in un giorno, come dimostra anche la foto allegata al tweet di Daniel Ahmad che riporta la questione, con le console disposte accuratamente sulle sedie nello studio di sviluppo.



L'interrogativo più grande, a questo punto, è come abbia fatto Kim ad accaparrarsi ben 260 PS5 tutte insieme, visto che la scarsità di scorte colpisce sicuramente anche il mercato coreano, ma forse nel suo ruolo potrebbe aver avuto accesso a qualche canale preferenziale, o forse le 260 console non sono arrivate proprio tutte insieme, questo non è dato saperlo.

D'altra parte, come riferito dallo stesso Ahmad, il fatto che Project Eve sia stato inserito all'interno dello show più importante tenuto da Sony nel corso del 2021 significa che probabilmente ha abbastanza agganci da potersi permettere un carico di PS5 fuori dall'ordinario, come dimostra anche il tweet successivo.

Nel frattempo, ricordiamo il video gameplay al PlayStation Showcase di Project Eve, che si è poi mostrato anche in nuove immagini PS5. Il gioco è un action game in terza persona che si era mostrato in precedenza per PC e PS4, ma che è stato evidentemente portato anche sulla next gen Sony.