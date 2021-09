Tomb Raider, Hayley Atwell sarà la Lara Croft della serie animata di Netflix

Netflix e Legendary Television hanno annunciato chi darà la voce a Lara Croft nella serie animata di Tomb Raider attualmente in produzione: Hayley Atwell. Basata sul franchise di Square Enix, nato da Core Design e attualmente nelle mani di Crystal Dinamics, la serie Tomb Raider sarà una prima in versione animata per l'agile archeologa (i film non mancano, invece). Gli eventi narrati dovrebbero essere quelli della trilogia reboot. Purtroppo i dettagli sui contenuti della serie sono per ora scarsi, quindi bisogna attendere per saperne di più.

Hayley Atwell

La serie animata di Tomb Raider sarà scritta da Tasha Huo, lo stesso di The Witcher: Blood Origin. Huo sarà anche uno dei produttori esecutivi insieme a Dmitri M. Johnson, Howard Bliss, Stephan Bugaj e Jacob Robinson. Da notare che Johnson ha già lavorato al film di Sonic the Hedgehog e, visto il successo, viene considerato uno specialista in adattamenti cinematografici da videogiochi.

La serie Tomb Raider nasce nel 1996 e da allora ha venduto più di 84 milioni di copie. Esistono molti film e diversi fumetti con protagonista Lara Croft, che al cinema è stata interpretata da Angelina Jolie prima e Alicia Vikander nel 2018.