Offerte Amazon: Apple iPhone 12 Pro 256 GB al prezzo più basso

Con l'imminente arrivo dei nuovi modelli, di cui abbiamo parlato esaustivamente nel nostro speciale dedicato agli iPhone 13, non sorprende vedere i modelli attuali in sconto.

Nello specifico parliamo dell'Apple iPhone 12 Pro da 256GB, equipaggiato con schermo da Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, chip Apple A14 Bionic, modem 5G, scanner LiDAR, fotocamera con modalità notturna, HDR e zoom ottico 5x. Il tutto in sconto effettivo di 100 euro che porta il prezzo a 1129 euro per tutte le tre colorazioni disponibili.

Le quattro colorazioni della serie Apple iPhone 12 Pro

