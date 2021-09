FIFA 22: svelate le valutazioni dei giocatori, compresi Messi, Lewandowski, Ronaldo, Donnarumma e Mbappé

Electronic Arts ha annunciato che sono disponibili le valutazioni dei giocatori di FIFA 22, decise dal Ratings Collective, tra le quali quelle di Messi, Lewandowski, Ronaldo, Donnarumma e Mbappé, che sono entrati nella top 22.

Vediamo l'elenco dei dieci giocatori con le valutazioni più alte in assoluto di FIFA 22:

Lionel Messi (Ala Destra) - Argentina Robert Lewandowski (Punta) - Polonia Cristiano Ronaldo (Punta) - Portogallo Kevin De Bruyne (Centrocampista centrale) - Belgio Kylian Mbappé (Punta) - Francia Neymar Jr (Ala Sinistra) - Brasile Jan Oblak (Portiere) - Slovenia Harry Kane (Punta) - Inghilterra N'Golo Kanté (Centrocampista difensivo) - Francia Manuel Neuer (Portiere) - Germania

Per altri dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale delle valutazioni.

Per il resto vi ricordiamo che FIFA 22 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5, Stadia e Nintendo Switch (versione Legacy). La data d'uscita del gioco è stata fissata al 1° ottobre 2021.