Bayonetta 3 avrà una voce diversa? l'attrice originale sembra non lavorare più alla serie

In Bayonetta 3, la protagonista potrebbe avere una voce diversa, considerando che l'attrice che ha fatto da doppiatrice al personaggio nei primi due capitoli sembra indicare il suo distacco dalla serie, almeno in base ad alcuni tweet non molto chiari.

Hellena Taylor, che ha dato la voce a Bayonetta nei primi due capitoli, contribuendo anche in modo importante a caratterizzare la strega nella maniera peculiare in cui la ricordiamo, sembra stia facendo capire come non sia più legata alla serie, almeno stando a quanto riferito ad alcuni utenti su Twitter.

"Il dono più grande ricevuto dall'interpretare Bayonetta è stato avere così tanti fan amorevoli", ha scritto la Taylor in un tweet. A seguire, un utente ha risposto che ormai è diventata un'icona, e che è impossibile immaginare Bayonetta senza la sua voce. La risposta dell'attrice a questa affermazione è ciò che sta facendo discutere in questi giorni: "Be', potreste dovervi abituare", ha scritto la Taylor.



Pressata da diversi altri utenti su Twitter, l'attrice non ha potuto approfondire la questione, riferendo di "non avere la libertà di parlarne" e di "non dire nulla" al riguardo, probabilmente per obblighi contrattuali. La questione si presta ovviamente a diverse interpretazioni.

Il fatto che Bayonetta 3 esista, nonostante la questione sia ancora dibattuta, non dovrebbe essere messo più di tanto in dubbio: proprio nei giorni scorsi è arrivata un'altra conferma da Platinum Games che ha riferito di volerlo mostrare, ma di essere impossibilitata a farlo. Allo stesso modo, che Bayonetta 3 esista ancora e che lo sviluppo proceda bene era stato riferito anche da Nintendo stessa.

Dunque potrebbe trattarsi di un cambio di voce per la protagonista di Bayonetta 3, oppure un'altra ipotesi: che il personaggio principale del terzo capitolo non sia lo stesso dei due capitoli precedenti, anche se la questione sembra strana. Restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.