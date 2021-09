Nintendo Switch: offerte e nuovi titoli per approfittare del calo di prezzo

La diminuzione del prezzo di Nintendo Switch di 30€, al quale si aggiunge uno sconto Amazon che porta la console a 287 euro, aumenta l'appetibilità dell'ibrido tra console fissa e portatile, probabilmente nel prossimo futuro destinata a essere reperibile a prezzi ancora più vantaggiosi.

Potrebbe quindi essere giunto il momento di mettere da parte i dubbi per entrare tra le schiere dei possessori della console Nintendo, in questo caso nella versione standard, rivolgendo magari l'attenzione verso offerte e titoli in arrivo che possono valorizzare l'acquisto.

Offerta Amazon Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon - Switch [ed. 2019] € 329,99 € 287,0 Vedi

A questo proposito sono in arrivo Metroid Dread, nuovo capitolo ufficiale della serie originale dedicata a Samus, e Life is Strange: True Colors, nuovo capitolo della serie, sviluppato da Deck Nine Games, che sembra offrire una caratterizzazione eccezionale dei personaggi e potrebbe risultare molto piacevole da giocare sotto le coperte, in vista dell'ormai imminente autunno.

Offerta Amazon Metroid Dread € 59,99 Vedi

Offerta Amazon Life is Strange: True Colors - Nintendo Switch € 59,99 Vedi

Per quanto riguarda gli sconti, niente di trascendentale, ma tagli effettivi su una tripletta di titoli in grado di regalare parecchie ore di divertimento. Lo sconto più corposo tocca a Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, ma il risparmio è effettivo anche nel caso di Yoshi's Crafted World e Fire Emblem: Three Houses.

Offerta Amazon Plants vs Zombies Battle for Neighborville Complete Edition - Nintendo Switch [Edizione: Germania] € 39,99 € 27,49 Vedi

Offerta Amazon Yoshi's Crafted World - Nintendo Switch € 59,99 € 43,99 Vedi

Offerta Amazon Fire Emblem: Three Houses - Nintendo Switch € 49,97 € 44,99 Vedi

Se ancora dovete decidere quale dei tre modelli acquistare, ecco il nostro articolo-guida dedicato: Nintendo Switch: quale modello scegliere tra l'originale, OLED e Lite? Guida all'acquisto.