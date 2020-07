The Witcher: Blood Origin: Netflix produce un prequel ambientato 1200 anni prima

Netflix ha annunciato attraverso Twitter di aver avviato la produzione di The Witcher: Blood Origin, un prequel live-action in sei puntate ambientato 1200 anni prima della serie televisiva. Questa nuova serie televisiva andrà ad affiancare il già annunciato anime e la seconda stagione della serie principale. Questo nuovo progetto sarà gestito da Declan de Barra, con la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich nel ruolo di Executive Producer e l'autore dei libri originali, Andrzej Sapkowski, a fare da consulente creativo.

La serie proverà a raccontare come era il mondo di The Witcher prima che arrivassero gli umani. Parlerà, quindi, di una terra dominata dagli elfi e mostrerà quello che è successo quando il mondo degli umani, dei mostri e degli elfi si è fuso assieme. Un evento che ha dato anche origine ai Witcher.

The Witcher: Blood Origin racconterà, quindi, come era il popolo degli elfi prima del loro declino e di tanti eventi dimenticati nel mondo dello strigo.

Ancora non si sa quando sarà trasmessa la premiere di questa nuova produzione, ma visti i lunghi tempi di produzione di The Witcher: Nightmare of The Wolf e della seconda stagione dello strigo, temiamo ci vorrà ancora molto.

Vi piacciono, però, le premesse?

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.

Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.