R6S: un torneo eSport Club mette in palio tanti premi e migliora le vostre skill

Un nuovo torneo di R6S su PS4 organizzato da eSport Club mette in palio tanti ricchi premi. L'organizzazione, inoltre, in collaborazione con la community di R6IC ha creato anche un video per aiutarvi a migliorare le skill in game.

Rainbow Six Siege è senza dubbio uno dei giochi più amati e seguiti di tutto il panorama eSport. Ubisoft recentemente ha ridisegnato la struttura della sua scena competitiva, in modo da poter migliorare lo spettacolo proposto e la qualità dei team coinvolti. Quale miglior palcoscenico, quindi, per debuttare tra i pro-player?

In attesa del grande salto, vi proponiamo due tornei organizzati da eSport Club coi quali cominciare a mettere alla prova le vostre capacità e quelle del vostro team. I tornei si disputeranno su PlayStation 4 e saranno 5v5.

Il primo torneo si terrà il 20 agosto 2020 e mette il palio 5 buoni Amazon da 100 euro, 5 paia di occhiali da sole Oakley Frogskins e 5 statuette chibi per il vincitore. I secondi classificati vinceranno 5 giochi Ubisoft e 10 statuette chibi, mentre i terzi classificati avranno 25 statuette chibi.





Il torneo del 2 settembre 2020, invece, mette in palio 5 monitor AOC C24G1 e 10 statuette chibi per il primo team in classifica, 5 paia di occhiali da sole Oakley Frogskins e 5 statuette chibi per la squadra seconda in classifica e 25 statuette chibi per la terza.





Maggiori informazioni, come le modalità di iscrizione o altro, possono essere travate a questo indirizzo.

Parteciperete? Di seguito vi presentiamo il video creato dalla community di R6IC per migliorare le vostre capacità.