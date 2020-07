GOG Grand RPG Sale: i migliori giochi di ruolo con sconti fino al 90%

Su GOG è iniziata la promozione Grand RPG Sale: i migliori giochi di ruolo di tutti i tempi hanno sconti fino al 90% del loro prezzo di copertina. E sono, come di consueto, DRM free.

Un Good Old Games, il negozio di CD Projekt RED specializzato in vecchi giochi per PC, ha avviato una nuova promozione. Da oggi fino alle 15 del 3 agosto 2020 decine tra i giochi di ruolo più amati di tutti i tempi sono in saldo e si possono acquistare con pochi euro.

Stiamo parlando di giochi come Iratus: Lord of the Dead (-30%), Pillars of Eternity II: Deadfire (-50%), Stoneshard (-25%) o Stygian: Reign of the Old Ones (-67%). Andando sul classico troviamo STAR WARS: Knights of the Old Republic (-65%) e STAR WARS Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (-65%), Dragon Age: Origins - Ultimate Edition (-75%), Ultima 7 The Complete Edition (-75%), Wizardry 6+7 (-75%), Eye of the Beholder Trilogy (-50%) e Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (-50%).

Una serie di giochi davvero impressionanti, vecchi e nuovi, ma tutti, o quasi, in grado di scrivere pagine importanti di questo genere. Ci sono anche Baldur's Gate e Planescape Torment, nel caso in cui vogliate farvi trovare pronti al loro recente o futuro ritorno. Vi ricordiamo anche che i giochi di GOG non hanno nessun tipo di DRM o di altra forma di protezione invasiva per la privacy.

In altre parole ce n'è davvero per tutti i gusti. Andate a questo indirizzo e scoprite se c'è qualcosa che manca nella vostra collezione. Ne varrà la pena.