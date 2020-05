Rainbow Six Siege, il nuovo format della European League parte a fine giugno

I match si giocheranno tutti i lunedì e i mercoledì a partire dalle 18. A dicembre si terranno le European League Finals, ovvero il momento nel quale si deciderà il vero campione europeo di questa stagione. Durante questo evento si terranno anche i Playoff Regionali. Da questi risultati emergeranno le squadre che competeranno nella European League la stagione successiva.

A partire da questa stagione cambierà anche il modo di accedere alla European League. Coloro che vinceranno i diversi campionati nazionali, infatti, entreranno all'interno dell'European Challenger League. Le migliori due squadre che si classificheranno nell'European Challenger League avranno la possibilità di entrare nella European League la stagione successiva. Le prime partite della nuova European Challenger League inizieranno questo autunno.

La riorganizzazione del modello europeo fa parte di un piano globale di ridisegno e rilancio della scena esport di Rainbow Six Siege. Per esempio saranno creati dei nuovi studi di registrazione per trasmettere tutti i match della European League, della European Challenger League e dell'Asia-Pacific North Division in inglese. Inoltre debutteranno nuovi strumenti per rendere le dirette più interessanti, come un'area dedicata agli analisti, nuovi contenuti editoriali e una tecnologia all'avanguardia per creare le riprese.

Tutti i match potranno essere seguiti sul canale Twitch o su quello YouTube di R6S.