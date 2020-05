Take Two registra Judas, ha a che fare con GTA 6 e Rockstar Games?

Take Two ha effettuato una nuova registrazione per il marchio Judas, titolo misterioso che era già comparso in passato anche in concomitanza con voci di corridoio riguardanti GTA 6 o produzioni di Rockstar Games, dunque alimentando ulteriormente i rumor in questione.

Sono passati circa quattro anni dalla registrazione precedente e Take Two ha effettuato una nuova estensione per assicurarsi il controllo sul marchio Judas anche per i prossimi anni, segno che evidentemente il nome conta qualcosa all'interno della compagnia, anche se non si sa a cosa si riferisca.

L'ufficio brevetti statunitense ha dunque registrato l'estensione del controllo sul marchio Judas da parte di Take Two l'11 maggio scorso, dopo che la medesima operazione era stata fatta nel 2016. La registrazione di un trademark non è cosa strana, avviene continuamente anche all'interno dell'industria videoludica e molte volte questa non ha a che fare con un gioco che è effettivamente in sviluppo e destinato ad arrivare sul mercato ma può rappresentare una semplice manovra cautelativa nei confronti di un progetto o un prototipo ancora in divenire.

Quanto però si effettua un'estensione a distanza di anni per uno stesso trademark, ecco che allora scattano ulteriori sospetti sul fatto che dietro al marchio in questione si celi effettivamente qualcosa di concreto, specialmente se non ci sono riferimenti diretti a tale nome in prodotti che sono già disponibili sul mercato e dunque appartenenti al catalogo della compagnia.

Il trademark è collegato peraltro anche a un presunto sito ufficiale chiamato www.judasthegame.com, cosa che fa pensare proprio a un videogioco chiamato Judas, ma considerando il modus operandi di Take Two e soprattutto di Rockstar Games, le spiegazioni potrebbero essere molteplici.

Secondo alcuni il tutto potrebbe collegarsi addirittura a GTA 6, considerando l'abitudine a creare Alternate Reality Game, giochi e siti fittizi collegati al mondo di gioco e altre stranezze assortite, tra le quali potrebbe rientrare anche un titolo falso come Giuda, e perdonate il gioco di parole. Restiamo dunque in attesa di eventuali delucidazioni su questa faccenda, nel frattempo, come abbiamo visto, per quanto riguarda GTA 6 la storia è finita, stando a un presunto insider, con altri che parlano del gioco già pronto al 60-70%.