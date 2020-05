The Witcher: Enhanced Edition gratis con Gwent Card Keg iscrivendosi alla newsletter di GOG

The Witcher: Enhanced Edition, ovvero la versione migliorata del primo e indimenticabile capitolo della serie, può essere scaricata gratis insieme a una Card Keg di Gwent semplicemente registrandosi alla newsletter di GOG.

Forse non sarà proprio come The Witcher 3 gratis, cosa che sembrava fosse possibile in un primo momento su Epic Games Store e non solo non si è realizzata, ma il suo prezzo è stato anche abbassato di un centesimo per non renderlo elegibile per i coupon, ma si tratta comunque di un titolo di grande valore nonostante risulti ormai piuttosto datato, che può essere ottenuto facilmente nel caso non l'abbiate ancora nella libreria.

Le cose da fare per ottenere The Witcher: Enhanced Edition sono poche e molto semplici: dirigetevi su GOG.com a questo indirizzo, effettuate il login con il vostro account e cliccate sul grosso link in mezzo alla pagina per iscrivervi alla newsletter ufficiale di GOG.

In questo modo ottenete anche accesso diretto al download gratuito di The Witcher: Enhanced Edition, nonché alla Card Keg di Gwent, sempre che abbiate ovviamente il gioco all'interno della vostra libreria di titoli. Quest'ultimo, come probabilmente saprete, è uno spin-off di The Witcher interamente basato su Gwent, il gioco di carte presente proprio all'interno dei capitoli dell'RPG e poi sviluppato a parte anche come card game indipendente vero e proprio, con la Card Keg che consente di ottenere carte e personaggi aggiuntivi.

La versione Enhanced Edition di The Witcher ha introdotto nuovi elementi tecnici per migliorare la qualità dell'originale, come texture e animazioni migliori, oltre alla correzione di bug e al miglioramento di alcune meccaniche di gioco e della gestione dell'inventario.