Xbox Series S o Lockhart non è stata cancellata, potrebbe essere annunciata con il prezzo di Xbox Series X

Xbox Series S non è stata cancellata, in base a quanto emerso di recente, perché nonostante non si sia mai parlato ufficialmente della presunta Lockhart, ovvero il modello di Xbox meno performante ma anche più economica, sembra che gli sviluppatori la stiano comunque tenendo in considerazione e sia dunque destinata ad essere annunciata, forse in concomitanza con il prezzo di Xbox Series X.

A confermare l'esistenza del secondo modello di console è Jez Corden, noto giornalista di Windows Central e pertanto solitamente vicino alle questioni riguardanti Microsoft, anche sul fronte Xbox. È in effetti uno dei principali sostenitori della teoria dell'esistenza di Xbox Series S o Lockhart come alternativa economica a Xbox Series X.

Secondo Corden, la console non è stata cancellata, nonostante non sia mai stata confermata finora, ma l'idea è di effettuare un annuncio ufficiale all'evento in cui è prevista la comunicazione del prezzo di Xbox Series X, che secondo molti potrebbe essere la presentazione di giugno da parte di Microsoft, che all'interno del programma Xbox 20/20 dovrebbe incentrarsi su console e servizi e contenere forse informazioni sulla data di uscita e il prezzo della nuova console.

Secondo Corden, gli sviluppatori sanno dell'esistenza di questa Xbox Series S (o Lockhart) ed è tenuta regolarmente in considerazione nel processo di sviluppo dei giochi come standard secondario da mantenere per le performance e la qualità grafica, dovendo richiedere una certa scalabilità dei risultati. Di fatto, non ci sono mai state comunicazioni da parte di Microsoft su questa misteriosa console, ma rimaniamo comunque in attesa di informazioni.