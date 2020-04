GTA 6 pronto al 60-70%, secondo alcuni leaker

Stando a due noti leaker, GTA 6 sarebbe pronto al 60-70%. I due in questione sono tezfun2 e Yan2295, entrambi intervenuti sull'argomento per un motivo ben preciso: smentire quanto riportato da Jason Schreier, l'ex giornalista di Kotaku che di solito non sbaglia un colpo.

Rispondendo a un utente Twitter sul legame tra Leslie Benzies, Red Dead Redemption 2 e GTA 6, Yan2295 ha detto "Leslie non lavorò su RDR2. E, nonostante ciò che ha scritto Jason, GTA 6 non è assolutamente nelle sue prime fasi di sviluppo."

tezfun2 è stato un po' più specifico, e in un post ha spiegato di non avere dubbi sulla buona fede di Schreier e dei suoi contatti, e che lo considera un ottimo giornalista, cui si rivolgerebbe anche lui se fosse uno sviluppatore con delle informazioni utili. Detto questo non è un dio e anche lui può commettere errori. "Il suo dire che il nuovo gioco (GTA 6 ndr) è ancora all'inizio dello sviluppo è un errore. Sono certo che abbia già passato le prime fasi di sviluppo e che non sia fermo a quelle fasi. Da quello che ho sentito è completo al 60-70%."

Schreier ha parlato dello stato dello sviluppo di GTA 6 in un suo recente articolo dedicato al miglioramento delle condizioni lavorative in Rockstar Games, dovuto proprio alla sensazione sollevata da un suo precedente resoconto.