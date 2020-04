Twitch, streamer si rompe i denti in diretta sbattendo sul microfono

La streamer Twitch MissAtmosphere1 si è rotta i denti in diretta sbattendo su di un microfono, come da lei stessa dimostrato mostrando la sua bocca a onore di telecamera.

Il tragico evento è accaduto il 16 aprile: la ragazza era impegnata a giocare allo sparatutto online Valorant, quando è stata raggiunta da un visitatore, FaZe Dirty del FaZe Clan, che ha iniziato ad agitare il micofono della live, mutandola completamente. MissAtmosphere1, piazzatasi alle sue spalle per recuperarlo, ha quindi ricevuto un violento colpo sulla bocca che le ha spezzato il dente.

Sconvolta dall'accaduto, la streamer si è seduta sulla sua sedia, sputando il pezzo di dente rotto nella sua mano, per poi chiudere la trasmissione. Stando a quanto ha poi dichiarato su Twitter pare che abbia pianto per ore dopo l'accaduto. Inoltre attualmente non può tornare in Canada, a casa sua, per colpa del COVID-19. Purtroppo negli Stati Uniti non dispone di un'assicurazione che copra le spese del dentista.

Non è la prima volta che accadono stranezze durante le dirette su Twitch. Pensate che c'è chi è stata scambiata per una prostituta, chi si è quasi sparato addosso e chi si è fatta odorare le tube di falloppio dal cane. Ovviamente si tratta di notizie generalmente inutili e dannose per il cervello umano, ma amatissime da voi lettori.