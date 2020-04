Final Fantasy 7 Remake, più di due milioni di giocatori nei primi tre giorni

Final Fantasy 7 Remake sembra aver superato i due milioni di giocatori nei suoi primi tre giorni sul mercato. Più precisamente, ha fatto registrare 2,3 milioni di giocatori, almeno stando a GamStat, che ha rilevato il numero di account PSN che hanno installato il gioco.

Va detto che le statistiche di GamStat non sono precisissime e hanno degli ampi margini d'errore, dovuti in buona parte a chi gioca offline e agli account condivisi, ma allo stesso tempo sono indicative dell'andamento di un titolo.

Per adesso, l'unica certezza su Final Fantasy 7 Remake rimangono le vendite in Giappone, che hanno superato le 700 mila copie. Ancora presto quindi per parlare di successo o insuccesso.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro speciale Final Fantasy VII Remake, l'analisi del finale, il cui titolo è decisamente autoesplicativo (evitatelo se non volete anticipazioni). Altrimenti potete andarvi a leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake, in cui il buon Christian Colli ha scritto:

Final Fantasy 7 Remake è senza dubbio un titolo profondamente diverso dal leggendario JRPG del 1997 e avvicinarsi a esso immaginandolo come una copia carbone in alta definizione potrebbe essere il peggior errore che potrebbe commettere qualsiasi fan. Noi abbiamo adorato il modo in cui Square Enix ha riproposto il suo titolo più famoso, mettendo la tecnologia al servizio della narrazione. Ci siamo divertiti per una soddisfacente quantità di ore e non vediamo l'ora di mettere le mani sul sequel, specialmente se questo è stato l'antipasto di quello che il team di Yoshinori Kitase oserà su PlayStation 5. Alcune scelte faranno sicuramente discutere, altre potrebbero farvi persino arrabbiare. Final Fantasy VII Remake è fatto di luci e ombre proprio come la città di Midgar... ma proprio come succede a Midgar, più le ombre si allungano e più le luci risplendono, lasciandoci quel profondo senso di pace che si prova solo dopo una lunga attesa, finalmente ripagata.