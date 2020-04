Final Fantasy 7 Remake, vendite eccellenti in Giappone: primo in classifica

Final Fantasy 7 Remake ha totalizzato vendite eccellenti in Giappone, debuttando al primo posto nella classifica software con oltre 700.000 copie.

Il titolo di Square Enix è riuscito nell'ardua impresa di superare un blockbuster come Animal Crossing: New Horizons, che ha ottenuto finora risultati incredibili, superando i 3,3 milioni di copie vendute in totale.

Le performance di Final Fantasy VII Remake, primo anche nella classifica UK, hanno determinato un sostanziale aumento nelle vendite di PS4, triple rispetto a un Nintendo Switch frenato dall'attuale emergenza sanitaria.

Classifica software giapponese, settimana dal 6 al 12 aprile 2020