The Dark Pictures Anthology: Little Hope, l'anteprima

Rivelato ufficialmente con un trailer due giorni fa The Dark Pictures Anthology: Little Hope è il secondo capitolo dell'antologia horror immaginata da Supermassive Games che ha già all'attivo Man of Medan e che si appresta a trasportare i giocatori in un nuovo e terrificante scenario, in bilico tra passato e presente. Grazie a un invito, rigorosamente virtuale, del publisher Bandai Namco abbiamo osservato da vicino questo nuovo appuntamento con l'orrore e siamo pronti a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto.

Caccia alle streghe

Innanzitutto, The Dark Pictures Anthology: Little Hope vi immergerà in un contesto horror molto affascinante: una cittadina del New England, Little Hope appunto, nasconde torbidi e misteriosi segreti legati alla caccia alle streghe avvenuta nel diciassettesimo secolo (più precisamente nel 1692) proprio in quelle zone.

Se il passato si dimostra piuttosto turbolento, anche il presente non è da meno: il gruppo dei protagonisti infatti, nei giorni nostri, si ritrova a venire a contatto con Little Hope a causa di una deviazione stradale a causa di un incidente e da quel momento le vite di Taylor, Daniel, John, Andrew e Angela non saranno più le stesse. In un incrocio tra presente e passato dunque, scopriremo che i torbidi peccati della caccia alle streghe hanno avuto ripercussioni sull'oggi, con i fantasmi di un'epoca lontana legati a doppio filo alle vite dei protagonisti.

Quello che abbiamo visto ci ha proposto a livello narrativo un horror più maturo rispetto a Man of Medan: un horror maggiormente influenzato da opere come Silent Hill, Blair Witch e The Omen che vuole portare in forma videoludica un mix di storia e leggende che potrebbero essere una interessante chiave di volta per la serie.

Quello che ci lascia ben sperare è il profondo lavoro di ricerca storica che il team di sviluppo ha fatto per proporre questa trama, con una cura per il dettaglio e per la fedeltà riposta non solo nelle ambientazioni del 1692, ma anche nei costumi e nella scelta degli attori che caratterizzeranno i protagonisti. Narrativamente, The Dark Pictures Anthology: Little Hope ci è sembrato solido, ben ideato sia a livello teorico che pratico (abbiamo visto anche il prologo giocato), con le interpretazioni di attori quali Louise Atkins, Martin Walsh e Adam Jowett oltre che Will Poulter, vera star del cast dietro ai protagonisti, che hanno saputo dare, per quanto potuto vedere, una forte personalità alle loro controparti virtuali.