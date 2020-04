Autopsy Simulator presentato a colpi di cadaveri sezionati

PlayWay ha pubblicato il trailer di annuncio di Autopsy Simulator, un simulatore di medico legale, o coroner per dirla all'americana, in cui il ruolo del giocatore è appunto quello di sezionare dei cadaveri per scoprire come sono morti... e non solo.

Nonostante la parola Simulator nel titolo faccia temere il solito prodotto superficiale e realizzato tanto per ridere, il trailer di Autopsy Simulator svela che probabilmente ci troviamo di fronte a un titolo più profondo di ciò che sembra, con oltretutto delle forti tinte horror.

Anche la trama sembra più interessante di ciò che potrebbe sembrare per un gioco del genere: il medico legale interpretato dal giocatore trova un anello appartenuto alla sua defunta moglie nel corpo di un cadavere di cui sta facendo l'autopsia. Da qui partirà un'indagine che lo porterà a contatto con delle forze oscure e inquietanti.

Per adesso Autopsy Simulator non ha una data d'uscita ufficiale. Sappiamo solo che è stato annunciato per PC. Prima di lasciarvi vi invitiamo a guardare il trailer in testa alla notizia e le prime immagini ufficiali del gioco qui di seguito, per quanto molto crude.