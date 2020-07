Pokémon: una serie di accessori per iPhone di CASETiFY e The Pokémon Company sta per arrivare

Una serie di accessori CASETiFY e The Pokémon Company a tema pokémon stanno per arrivare per tutti iPhone, ma anche per Apple Watch. In seguito al sold out della serie dello scorso anno, CASETiFY e The Pokémon Company si sono nuovamente uniti per produrre un'altra collezione originale. Impiegando il tema nostalgico degli anni '90, che omaggia il lancio dei primi videogiochi Pokémon.

La prima di tre release avrà luogo il 12 agosto 2020 in tutto il mondo, anche da noi. Si possono trovare più dettagli a questo indirizzo.





Ispirata al concetto di "Passato, presente e futuro", l'ultima collezione di CASETiFY e Pokémon gioca con i trend degli anni '90, con custodie raffiguranti pattern tipici di quel decennio come audaci scacchiere e trattamenti in stile tie-dye. Gli accessori mostreranno i Pokémon più amati dai fan come Pikachu, Bulbasaur, Charmander e Squirtle su custodie resistenti alle cadute, incorporando lo stile colorato e gli elementi CASETiFY che i fan di tutto il mondo hanno imparato a conoscere e ad amare.

Con la collezione CASETiFY e Pokémon ritornerà il famoso design con gli sticker della prima collaborazione, questa volta applicando la tecnica tie-dye. Le custodie della collezione supporteranno una vasta gamma di dispositivi tra cui iPhone, AirPods, Apple Watch, iPad, MacBook, caricatori wireless, supporti per prese 2 in 1 e altro ancora.

"La collaborazione CASETiFY e Pokémon è una delle nostre release più discusse e amate a livello globale" afferma il CEO e co-fondatore di CASETiFY, Wes Ng. "Siamo entusiasti di offrire ai fan tanti nuovi design, che questa volta incorporano i modelli degli anni '90 nelle nostre custodie".