Naruto, il cosplay di Tsunade di tatea.cos è da ninja leggendario

Tsunade Senju è sicuramente uno dei personaggi femminili più amati della serie giapponese Naruto, quindi perché non ammirarne un bel cosplay, realizzato da tatea.cos? La cosplayer riprende il costume più iconico del personaggio, quello con cui gira per il Villaggio della Foglia, ma senza dimenticarsi di alcuni dettagli come il ciondolo che porta sempre intorno al collo.

Tsunade è uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, specializzata nelle arti mediche. La sua storia viene lungamente raccontata nel corso della serie, con risvolti spesso drammatici. Riassumere la sua vita non è lo scopo di questa notizia, ma è chiaro che se siete dei fan di Naruto dovreste conoscerla molto bene.

