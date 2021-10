Offerte Amazon: Blackview R3 Smartwatch unisex in sconto al prezzo più basso

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Blackview R3 Smartwatch unisex. Lo sconto segnalato sulla piattaforma è pari a 21.00€.

Il prezzo del Blackview R3 Smartwatch unisex è attualmente al suo minimo. Vi sono state offerte simili nel corso di settembre, ma per la maggior parte del tempo questo device viene proposto a 39.99€: lo sconto effettivo è quindi inferiore a quello segnalato, ma trattandosi del miglior prezzo mai apparso sulla piattaforma, conviene sfruttarlo fintanto che è disponibile. Questa è un'offerta lampo che durerà solo poche ore e il numero di unità ancora disponibili è minimo.

Passando ai dati tecnici, il Blackview R3 Smartwatch è dotato di un schermo da 1.3 pollici. Propone varie funzioni come L'Activity Tracker (passi, km, calorie), 12 modalità di esercizio con GPS, notifiche intelligenti (chiamate, SMS, Social), frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, fotocamera remota, promemoria sedentarietà, sveglia, visualizzazione rapida e non solo. È impermeabile e resiste a una pressione pari a 5 ATM. La batteria dura da 7 a 10 giorni, mentre in stand-by dura tra i 25 e 30 giorni. La ricarica completa richiede dalle 2 alle 3 ore. È compatibile con Android 5.0 / iOS 9.0 o superiore.

Blackview R3 Smartwatch

