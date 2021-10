Biancaneve, il cosplay di Giada Robin ci spiega perché la strega era gelosa

Vediamo questo cosplay di Biancaneve, versione Dinsey, realizzato dalla regina delle cosplayer italiane: Giada Robin. Guardandolo capirete perché la regina cattiva era gelosa.

Naturalmente la Robin non si è limitata a interpretare il personaggio, ma ci ha messo qualcosa in più. Un tocco tutto suo che rende il cosplay unico e irripetibile. C'è anche la mela avvelenata, tanto per rendere il personaggio più verosimile.

Biancaneve è la protagonista di uno dei film classici di Walt Disney, derivato da una reinterpretazione di un'antica fiaba. La Robin ha commentato il suo cosplay raccontando: "Quando ero piccola volevo essere come lei per cantare con gli animaletti nel bosco." Ci sei riuscita, Giada. Ci sei riuscita.

